Над Севастополем сбили 18 БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали 18 беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, по предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам главы Севастополя, военные ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. В результате отражения атаки на территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства». Пожар уже локализован силами огнеборцев подразделений Черноморского флота. Во время произошедшего все дети находились в укрытии.

Сейчас воспитанники детского сада находятся в корпусе начальной школы вместе со своими воспитателями. Родители могут забрать их домой. Спецслужбы проводят все необходимые мероприятия в детском саду.

На конечной остановке в Голландии осколками сбитого беспилотного летательного аппарата повредило крышу и два окна в автобусе маршрута №46. Пострадавших в результате случившегося нет.

«При обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае не подходите к ним! Сразу сообщайте об этом по номеру 112»,— напомнил жителям и гостям Севастополя Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе за минувшие сутки при отражении атак беспилотников были нейтрализованы 27 БПЛА. В результате обстрелов пострадали четыре человека. Вечером в городскую больницу доставили мужчину и женщину с осколочными ранениями. Во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова, то есть на открытом пространстве.

Алина Зорина