На Ставрополье ГАИ применяет скрытые патрули против питбайкеров

В Ессентуках полицейские провели рейд «Драйв безопасности» для противодействия незаконному использованию несовершеннолетними питбайков. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что в мероприятии задействовали скрытые патрули. Автоинспекторы на служебных автомобилях без окраски и спецсигналов фиксировали нарушения на видео и передавали сведения экипажам ДПС.

В ходе рейда сотрудники остановили подростка, управлявшего питбайком с несовершеннолетней пассажиркой. Транспортное средство отправили на спецстоянку. Водителю грозит ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (езда без прав) и по ст. 12.6 КоАП РФ (перевозка пассажира без мотошлема). Родителям подростка может быть предъявлено обвинение по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на Ставрополье могут ввести ограничения на заправку и покупку питбайков.

Константин Соловьев