Очередь грузовиков на «Верхнем Ларсе» выросла до 585 машин
Почти 600 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Фото: Василий Хитрых
По состоянию на 14 сентября в электронной очереди находится 585 транзитных большегрузов. На вечер 11 сентября их было 338, таким образом, за три дня очередь увеличилась на 247 машин, или примерно на 73%.
При этом движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге осуществляется без ограничений.
МАПП «Верхний Ларс» является основным автомобильным пунктом пропуска между Россией и Грузией. Через него проходит единственный сухопутный маршрут между двумя странами.