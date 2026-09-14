Очередь грузовиков на «Верхнем Ларсе» выросла до 585 машин

Почти 600 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Хитрых Фото: Василий Хитрых

По состоянию на 14 сентября в электронной очереди находится 585 транзитных большегрузов. На вечер 11 сентября их было 338, таким образом, за три дня очередь увеличилась на 247 машин, или примерно на 73%.

При этом движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге осуществляется без ограничений.

МАПП «Верхний Ларс» является основным автомобильным пунктом пропуска между Россией и Грузией. Через него проходит единственный сухопутный маршрут между двумя странами.

Валерий Климов