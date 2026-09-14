T2 и MANGO OFFICE запустили совместное решение для бизнес-коммуникаций

T2 и MANGO OFFICE запустили новое комплексное решение для коммуникаций с клиентами в 11 регионах России. Оно позволяет объединить звонки, переписки и видеовстречи в одном окне, упростить взаимодействие с клиентами, а также снизить затраты на коммуникации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Новинка уже доступна бизнесу в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Иркутске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске и Воронеже.

В состав решения вошли Виртуальная АТС с бесплатным подключением учетных записей по числу SIM-карт Т2, ИИ-инструменты, корпоративный мессенджер и сервис видеовстреч Mango Talker. Продукт также включает мобильную связь для бизнеса и выделенную линию технической поддержки от Т2.

Решение Т2 и MANGO OFFICE помогает бизнесу выстроить более эффективную работу с клиентами, упростить внутренние коммуникации и снизить расходы на сопровождение ИТ-инфраструктуры. История взаимодействия сохраняется в единой среде, поэтому сотрудники могут быстрее подключаться к диалогу, передавать обращения между коллегами без потери контекста и контролировать их обработку.

Ирина Лебедева, заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Т2:

«Бизнесу всегда было важно выстраивать коммуникации так, чтобы ни одно обращение не терялось и сотрудники могли быстро подключаться к работе с клиентом. С ростом бизнеса это становится сложнее: увеличивается число каналов, обращений и точек контакта с клиентами. Поэтому мы объединили мобильную связь Т2 с решениями MANGO OFFICE, чтобы дать растущим компаниям единую среду для коммуникаций. Сейчас продукт доступен в 11 регионах, и это только начало: мы намерены последовательно расширять географию и развивать партнерство».

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Мы видим отчетливый тренд – российский бизнес движется в сторону унифицированных коммуникаций. Компании больше не хотят собирать рабочую среду из отдельных сервисов. Им нужны готовые UCaaS-платформы, которые быстро внедряются и легко масштабируются. Совместное решение MANGO OFFICE и Т2 стало результатом большой работы двух команд. Благодарю коллег за профессионализм и готовность вместе создавать новые продукты для бизнеса. Еще в мае на ЦИПР мы анонсировали это решение рынку, а сегодня наши клиенты из разных городов могут его подключить».

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