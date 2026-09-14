В Ессентуках будут судить 20-летнюю посредницу мошенников за обман пенсионера

В Ессентуках завершено расследование дела 20-летней жительницы Ставрополя, которую обвиняют в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стал 67-летний местный житель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в мае 2026 года девушка выполняла поручения кураторов и забрала у пенсионера более 1,3 млн руб. Перед этим несколько дней мужчине звонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убеждал потерпевшего, что тот подозревается в финансировании запрещенных организаций, и угрожал уголовной ответственностью.

После этого к мужчине приехала обвиняемая, представившаяся сотрудницей налоговой службы. Под предлогом сохранения денег она получила от пенсионера более 1,3 млн руб., а затем по указанию кураторов перечислила средства на счета соучастников.

Как утверждают в полиции, сама девушка до этого стала жертвой аналогичного обмана. Ей позвонили под видом сотрудников медицинского учреждения, получили персональные данные, а затем под угрозой уголовной ответственности убедили выполнять указания мошенников.

Противоправную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ессентукам. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Валерий Климов