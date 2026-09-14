В Крыму возбудят уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке

По факту травмирования ребенка на детской площадке в Симферополе возбудят уголовное дело. Сейчас следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, в конце августа 2026 года шестилетний мальчик во время игры на детской площадке на одной из улиц Симферополя зацепился рукой за металлический прут, который выступал из поврежденного ограждения территории. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Возбудить уголовное дело поручил руководитель Главного следственного управления. Следователи установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание территории и обеспечение безопасности детей на детской площадке.

Алина Зорина