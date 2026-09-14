В Уфе открылись продажи второй очереди ЖК «Первый Остров»

ГК «Первый Трест» объявила о старте продаж квартир во второй очереди жилого комплекса «Первый Остров». Новый проект девелопера в Кузнецовском Затоне отличается оригинальной концепцией и живописным окружением, а стать жителем нового комплекса сегодня можно по весьма выгодным условиям.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Новый жилой комплекс бизнес-класса расположился в месте слияния рек Уфы и Белой, благодаря чему здесь создается впечатление изолированного от городской суеты зеленого полуострова. При этом от исторического центра Уфы будущих жильцов отделяют несколько минут пути. «Такое сочетание делает «Первый Остров» эксклюзивным для рынка недвижимости республики», — отмечают в АО ГК «Первый трест».

Концепцию развития территории комплекса разработала нидерландская проектная фирма Levs, которая специализируется на городском планировании и архитектуре. Европейский опыт и лучшие практики перенесены на уфимский ландшафт: в «Первом Острове» появятся собственная набережная, пляж, амфитеатры с видом на воду, велосипедные и пешеходные дорожки и даже марина для маломерных судов. В проекте запланировано 9 кварталов, в каждом из которых также появится собственный двор-сад.

Внутренняя инфраструктура «Первого острова» включает школу на 1300 учащихся, восемь частных детских садов и собственная мечеть. Везде предусмотрены также коммерческие помещения для размещения магазинов и кафе. А в 10–15 минутах езды от комплекса находятся гипермаркет «Лента», ТРЦ «Иремель», а также муниципальные школы и детские сады.

Сегодня строительные работы ведутся одновременно на первой и второй очередях. По словам руководителя строительного проекта Александра Русинова, по первой очереди (литер 1) монолитные каркасы полностью завершены на трех из одиннадцати секций. «На этих корпусах выполняются кровельные работы, монтаж систем вентиляции, электроснабжения и водоснабжения, начаты отделочные работы. В шести малоэтажных секциях возведение монолитных каркасов продолжается — на уровнях от цокольного до четвертого этажа. Параллельно ведется устройство подземного паркинга», - говорит господин Русинов.

На высотных секциях строительство продвинулось дальше: 30-этажная секция Г возведена до 15-го этажа (кирпичная кладка — до 10-го этажа), 23-этажная секция Ж — до 12-го этажа (кладка — до 6-го).

На территории второй очереди, по словам господина Русинова, ведутся земляные работы и подготовка котлована под забивку свай. Завершены статические испытания основания. Разрабатывается проект усиления грунтов под 25-этажную секцию А («башня»). По первому литеру аналогичные работы по укреплению основания уже завершены.

Во второй очереди ЖК «Первый остров» заявлено 400 квартир. Высота оконных конструкций — до 2,5 м, потолков — от 2,7 до 4,9 м. Девелопер предлагает двухуровневые квартиры и варианты с террасами, а также студии и однокомнатные квартиры. Передача помещений покупателям предусмотрена со свободной планировкой: стены выровнены и оштукатурены, выполнена стяжка пола, разведены системы отопления и водоснабжения.

Для покупателей первой и второй очередей сегодня действует система скидок, размер которых зависит от условий покупки и достигает 8%. При этом в «Первом тресте» отмечают, оставшийся объем квартир в первой очереди уже весьма невелик. По оценке аналитиков компании, такой уровень дисконта делает предложение одним из наиболее конкурентных в сегменте комплексного освоения территорий в Уфе.

В условиях действующей ключевой ставки ГК «Первый Трест» совместно с банками-партнерами формирует программы лояльности, направленные на снижение порога входа в ипотечную сделку. Актуальные фотоотчеты и ежемесячные строительные сводки публикуются в официальных каналах проекта «Первый Остров».

Предложение не является публичной офертой. Срок проведения акции – до 30.09.2026 г. Количество квартир ограничено.

Акция действует на ограниченный перечень квартир от застройщика: АО СЗ «Остров».

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АО ГК «Первый трест».