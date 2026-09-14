В Казани 33 человека отравились после посещения кафе «Nan кебаб»

В Казани зарегистрировали 33 случая кишечной инфекции после посещения кафе «Nan кебаб» на улице Беломорской. У 22 заболевших подтвердился сальмонеллез, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор Татарстана.

Все заболевшие 9–11 сентября ели в кафе шаурму, закрытую пиццу или кебаб.

В заведении выявили нарушения санитарных требований, в том числе отсутствие горячей воды и документов на продукцию, нарушения при мытье посуды и организации рабочего процесса. Также обнаружили продукты с истекшим сроком годности.

Из оборота изъяли 20 партий продукции общим весом 44 кг. Кафе опечатали, материалы проверки передали в суд.

При лабораторных исследованиях в продуктах обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу.

Анна Кайдалова