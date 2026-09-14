Спрос на гибридные солнечные станции с аккумуляторами на юге вырос в несколько раз

Спрос на гибридные солнечные электростанции с накопителями энергии на юге России за последние полтора месяца вырос в несколько раз. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил основатель компании «Солар Профит» Николай Дрига.

«За последние полтора месяца мы видим кратный рост спроса на гибридные системы на рынке альтернативной энергетики. Сейчас многие поставщики практически распродали складские остатки, формируются листы ожидания, первые крупные поставки ожидаются в конце сентября»,— сообщил Николай Дрига.

По словам предпринимателя, интерес к гибридным установкам на рынке растет на фоне проблем с надежностью централизованного энергоснабжения и удорожания электроэнергии. В отличие от сетевой солнечной станции, гибридная система позволяет не только частично заместить потребление из сети, но и накапливать электроэнергию для использования в периоды отключений или пиковых нагрузок.

При этом, отметил господин Дрига, для бизнеса собственная генерация становится одновременно способом сократить расходы и повысить надежность энергоснабжения. Особенно актуальным это становится для предприятий, работа которых зависит от стабильного электроснабжения.

Рост спроса сопровождается дефицитом оборудования. По оценке Николая Дриги, одним из основных ограничений для дальнейшего развития сегмента остается недостаточное предложение гибридных инверторов и современных литиевых накопителей. В ближайшее время, по его мнению, именно доступность оборудования может стать одним из факторов, определяющих темпы роста рынка.

Как ранее писал «Ъ», этим летом спрос на оборудование для автономного энергоснабжения заметно вырос на фоне перебоев с электроэнергией и высокой стоимости сетевой энергии. В Краснодарском крае и Ростовской области продажи солнечных станций с начала лета выросли кратно год к году, а спрос на гибридные и автономные установки увеличился в 1,8 раза.

Участники рынка отмечают, что предприятия используют солнечную генерацию для частичного замещения дорогой сетевой электроэнергии, а домохозяйства — прежде всего для обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Дополнительным фактором стали сложности с поставками топлива для дизельных и бензиновых генераторов. По оценке Ассоциации развития возобновляемой энергетики, спрос на объекты собственной генерации в России в 2026 году вырос более чем в два раза, причем особенно быстро увеличивается интерес к солнечным панелям и накопителям энергии.

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Валерий Климов