В отставку подали двое судей Воронежского областного суда

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на очередном заседании 16 сентября планирует рассмотреть вопросы о прекращении полномочий судей облсуда Елены Юрченко и Светланы Калугиной в связи с поданными ими заявлениями об отставке — с 1 октября и 30 октября соответственно. В отставку также подал мировой судья участка №1 в Левобережном судебном районе Александр Барсуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Светлана Кулагина в июне 2010 года была назначена судьей Лискинского районного суда, в декабре 2018-го — заместителем председателя Лискинского райсуда, а в феврале 2020-го — судьей Воронежского областного суда. Елена Юрченко является судьей облсуда с апреля 2012 года.

В предварительную повестку заседания, помимо этого, включены вопросы о рекомендации на должности судей Воронежского областного суда Светланы Вискуновой и Маргариты Тюриной. Кроме того, ККС рассмотрит вопрос о привлечении судьи Коминтерновского районного суда Воронежа Нила Журавлева к дисциплинарной ответственности. Причины этого не раскрываются.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ККС Воронежской области прекратила полномочия заместителя председателя Железнодорожного районного суда Воронежа Нины Исаковой и судьи Железнодорожного райсуда Валерия Александрова в связи с их заявлениями об отставке.

Сегодня также стало известно, что зампредседателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игорь Мальчиков подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ о рекомендации его кандидатом на должность председателя Липецкого областного суда.

Денис Данилов