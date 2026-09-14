Рынок распределенной энергетики на Кубани может вырасти до 20 млрд рублей

Объем рынка распределенной энергетики на Кубани в 2026 году может вырасти примерно вдвое — до 20 млрд руб., оценил основатель компании «Солар Профит» Николай Дрига. Об этом он рассказал в интервью «Ъ-Кубань».

Сейчас объем рынка, по его оценке, составляет не менее 10 млрд руб. в год, при этом рост идет десятками процентов. «С учетом последних экономических и политических событий, скорее всего, за текущий год рынок вырастет примерно в два раза. В следующем году, вероятно, динамика будет сопоставимой»,— сказал господин Дрига.

Одним из основных факторов роста он назвал удорожание электроэнергии. Средний тариф для малого и среднего бизнеса, по оценке эксперта, сейчас составляет около 15,5–16 руб. за кВт·ч с НДС, а к 2028–2029 годам может достигнуть 20 руб. Это повышает экономическую привлекательность собственной генерации и решений по энергосбережению.

По расчетам спикера, для объектов малого и среднего бизнеса срок окупаемости таких энергетических решений сократился примерно до 2,5 года. При дальнейшем росте тарифов этот показатель может уменьшиться.

Одновременно меняется структура спроса. Если ранее основным мотивом для установки собственной генерации была экономия на электроэнергии, то теперь для бизнеса все большее значение приобретает надежность энергоснабжения. В частности, за последние месяцы на рынке вырос интерес к системам с накопителями энергии, которые позволяют поддерживать работу оборудования при отключении внешней сети.

По словам господина Дриги, под Краснодаром уже работают крупные промышленные накопители на стороне сетевой инфраструктуры. Они используются для сглаживания суточных пиков нагрузки. В дальнейшем, считает эксперт, аналогичный механизм можно развивать и на стороне потребителей — например, стимулировать предприятия использовать накопленную электроэнергию в часы пикового спроса.

При этом развитие распределенной энергетики на Кубани сдерживает дефицит квалифицированных кадров. По словам господина Дриги, компании испытывают нехватку инженеров и электротехнических специалистов.

Подробнее читайте в материале «Энергосбережение переходит из нишевых проектов в экономическую необходимость».

Роман Лаврухин