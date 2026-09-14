Суд рассмотрит иск ФГУП «Росморпорт» к ПАО «НМТП» об аренде объекта в нефтегавани Шесхарис

Кассационный суд рассмотрит исковое заявление ФГУП «Росморпорт» к ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Истец требует обязать ответчика заключить договор аренды объекта федерального недвижимого имущества — берегоукрепления в нефтегавани Шесхарис. Площадь объекта составляет 921,80 кв. м. Он расположен в Новороссийском морском порту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что 31 июля 2019 года стороны заключили соглашение об оплате за фактическое пользование объектом. Согласно документу, пользователь обязался платить владельцу за фактическое пользование берегоукреплением с 1 марта 2019 года до даты передачи объекта в аренду.

В январе 2020 года ответчик обратился в Федеральное агентство морского и речного транспорта за заключением о наличии неразрывной связи между объектом и принадлежащим ему трубопроводом. В марте того же года ПАО «НМТП» заявило о намерении заключить договор аренды без проведения конкурса сроком до 31 декабря 2055 года.

В апреле 2020 года истец направил ответчику проект договора аренды. В дальнейшем стороны неоднократно обменивались письмами: ПАО «НМТП» предлагало включить объект в перечень арендуемых объектов действующего договора аренды, а ФГУП «Росморпорт» обосновывало невозможность такого включения и повторно направляло проект договора. В октябре 2020 года ответчик отказался подписывать проект.

Срок действия заключения о неразрывной связи истек 16 марта 2021 года. В связи с этим истец объявил конкурентную процедуру, однако ответчик в июне 2021 года обратился в Росморречфлот с просьбой об отмене конкурса, сославшись на намерение воспользоваться правом на получение заключения на новый срок.

В 2024 году ФГУП «Росморпорт» подал иск к НМТП, который Арбитражный суд Краснодарского края, а позднее и Апелляционный суд постановили удовлетворить. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, однако суд первой и апелляционной инстанций снова удовлетворили исковое заявление.

По мнению юриста по корпоративным спорам Ивана Филипчука, вероятно, НМТП хотел сохранить для объекта условия старого договора аренды, которые для него выгоднее, чем условия нового договора. «Новый договор мог отличаться, например, размером арендной платы, сроком аренды, порядком пересмотра платы, обязанностями по содержанию и ремонту объекта»,— поясняет юрист.

Также, по его словам, в материалах дела есть еще один любопытный момент. Росморпорт в 2022 году уже получил новую оценку объекта и именно после нее направил НМТП проект с «актуальными данными о размере арендной платы». «Поэтому вполне возможно, что стоимость аренды стала одним из камней преткновения. Старый договор действует с 2002 года. НМТП предлагает просто добавить туда новый объект. Если его условия для НМТП выгоднее или привычнее, то это вполне рациональная позиция»,— считает Иван Филипчук.

Елена Турбина