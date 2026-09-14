Власти Севастополя призвали родителей не забирать детей из детсада во время тревоги
Повреждение кровли детского сада «Маяк детства» в Севастополе носит локальный характер, возгорание полностью ликвидировано. Все дети находятся в безопасности вместе с воспитателями, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева
Родителей призвали не приезжать за детьми до окончания воздушной тревоги. Губернатор отметил, что все действия сотрудников проводятся в соответствии с протоколами безопасности. О завершении эвакуационных мероприятий и возможности забрать воспитанников будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось, в Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников. На территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства». На момент происшествия дети находились в укрытии. Пожар был оперативно локализован подразделениями Черноморского флота, после чего началась эвакуация воспитанников и сотрудников и проверка помещений.