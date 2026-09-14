В Чувашии откроют семь модельных библиотек

В Чувашии 15 сентября откроют сразу семь модельных библиотек нового поколения. Четыре из них модернизировали по федеральному проекту, еще три — за счет республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Минкультуры республики.

Новые библиотеки появятся в Ядринском, Алатырском, Ибресинском, Чебоксарском, Порецком, Красночетайском и Моргаушском округах. Каждая из них получила свою специализацию.

В конце сентября в республике планируют открыть еще четыре модельные библиотеки, до конца года — еще две. Таким образом, к 2027 году их число в Чувашии достигнет 54.

Анна Кайдалова