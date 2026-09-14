Волгоградская область оказалась в середине рейтинга по безработице

По итогам второго квартала 2026 года Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге РИА Новости по уровню безработицы. Показатель в регионе составил 1,8%, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднее время поиска работы достигает 8,1 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» ситуация складывается по-разному. Пензенская область расположилась на 21-м месте с уровнем безработицы 1,5%, что на 0,1 п.п. ниже прошлогоднего значения. Среднее время поиска работы там — 5,1 месяца.

Саратовская область оказалась на 33-м месте с показателем 1,7%. Однако по скорости трудоустройства регион стал первым в стране: саратовцы находят работу в среднем за 1,1 месяца.

Возглавили рейтинг Нижегородская и Калужская области, где безработица держится на уровне 0,9%. На противоположном полюсе Ингушетия (22,6%) и Дагестан (10,1%). В среднем по стране показатель составляет 2,2%, а на поиск работы уходит 5,5 месяца.

Нина Шевченко