«Казэнерго» в 2027 году заменит пять котлов и обновит 10 км теплосетей

«Казэнерго» планирует в следующем году реконструировать и отремонтировать 10 км тепловых сетей, заменить пять котлов и 38 единиц энергетического оборудования. Также реконструируют 10 зданий котельных и пять дымовых труб, сообщил гендиректор компании Фанис Нурмухаметов.

Необходимость обновления связана с износом инфраструктуры. Из 705 км тепловых сетей предприятия около половины эксплуатируются более 25 лет. Из 365 котлов около 70% работают больше 15 лет, и 60 нуждаются в срочной замене.

Кроме того, «Казэнерго» подало заявку на участие в программе модернизации коммунальной инфраструктуры. В ее рамках планируется заменить еще 12 км тепловых сетей и два котла, а также установить 33 индивидуальных тепловых пункта.

Анна Кайдалова