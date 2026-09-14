В результате атаки БПЛА в Севастополе загорелась кровля детсада

В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников. На территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По предварительным данным, пожар оперативно локализовали подразделения пожарной охраны Черноморского флота. На момент возгорания дети находились в укрытии. Сейчас проводится эвакуация воспитанников и сотрудников детского сада, помещения проверяют.

В городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы. Активность сил отражения атаки зафиксирована в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого и Парка Победы. Военные уничтожают беспилотники с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Михаил Развожаев призвал жителей Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до завершения атаки. Губернатор также попросил не распространять непроверенную информацию и пообещал сообщить дополнительные сведения по мере поступления данных.

Вячеслав Рыжков