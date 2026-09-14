В результате атаки БПЛА в Севастополе загорелась кровля детсада
В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников. На территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По предварительным данным, пожар оперативно локализовали подразделения пожарной охраны Черноморского флота. На момент возгорания дети находились в укрытии. Сейчас проводится эвакуация воспитанников и сотрудников детского сада, помещения проверяют.
В городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы. Активность сил отражения атаки зафиксирована в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого и Парка Победы. Военные уничтожают беспилотники с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.
Михаил Развожаев призвал жителей Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до завершения атаки. Губернатор также попросил не распространять непроверенную информацию и пообещал сообщить дополнительные сведения по мере поступления данных.