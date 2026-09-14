На Кубани утвердили приговор фигурантам дела о вымогательстве
Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор четырем жителям Лабинска, осужденным за вымогательство и грабеж. Апелляционные жалобы защитников отклонены, приговор вступил в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Как установил Лабинский городской суд, в июне 2023 года одна из подсудимых узнала от несовершеннолетней дочери о противоправных действиях сексуального характера со стороны ее отчима. Вместо обращения в правоохранительные органы женщина сообщила об этом своему бывшему супругу — отцу девочки. Они решили использовать полученные сведения для вымогательства денег у мужчины и привлекли к этому двух знакомых.
Сообщники продемонстрировали потерпевшему аудиозапись разговора с несовершеннолетней и потребовали написать расписку о признании долга в размере 5 млн руб. Угрожая насилием и распространением порочащих сведений, они завладели 18,5 тыс. руб., а затем потребовали передать автомобиль Skoda Rapid стоимостью 1,06 млн руб., права на недвижимость в Москве общей стоимостью более 17,1 млн руб., а также оформить кредит на покупку бытовой и цифровой техники. Общий размер заявленного ущерба превысил 18 млн руб.
Подсудимые вину не признали. Лабинский городской суд приговорил их к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Троим осужденным также назначили штрафы по 155 тыс. руб.
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для пересмотра приговора и оставила его без изменения, а апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения.