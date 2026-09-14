В Пензенской области безработных стало меньше, чем год назад

По итогам второго квартала 2026 года Пензенская область заняла 21-е место среди регионов России по уровню безработицы. Показатель составил 1,5%, что на 0,1 п.п. ниже, чем годом ранее. Среднее время поиска работы в регионе 5,1 месяца. Исследование опубликовало РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Для сравнения: соседняя Саратовская область оказалась только на 33-м месте с уровнем безработицы 1,7%. При этом саратовцы ищут работу значительно быстрее жителей других регионов — в среднем 1,1 месяца.

Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области с показателем безработицы 0,9%. Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии (22,6%) и Дагестане (10,1%). В целом по России уровень безработицы составил 2,2%, а среднее время поиска работы — 5,5 месяца.

Нина Шевченко