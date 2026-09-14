Генпрокурор России Александр Гуцан прибыл в Казань
Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Казань. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Генеральный прокурор России Александр Гуцан
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В городе он даст старт V Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России.
Также господин Гуцан откроет специализированный комплекс для юных лучников на базе школы олимпийского резерва.
В соревнованиях примут участие 600 лучников в возрасте от 14 до 20 лет. От Татарстана примут участие 35 спортсменов.