Генпрокурор России Александр Гуцан прибыл в Казань

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Казань. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор России Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Генеральный прокурор России Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В городе он даст старт V Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России.

Также господин Гуцан откроет специализированный комплекс для юных лучников на базе школы олимпийского резерва.

В соревнованиях примут участие 600 лучников в возрасте от 14 до 20 лет. От Татарстана примут участие 35 спортсменов.

Анна Кайдалова