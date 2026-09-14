Бастрыкин поручил проверить жалобы более 400 дольщиков в Минеральных Водах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о нарушении прав участников долевого строительства в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.

Речь идет более чем о 400 семьях, которые приобрели квартиры в строящихся домах. После ввода объектов в эксплуатацию жильцы, как утверждается, столкнулись с многочисленными строительными дефектами.

В частности, СМИ сообщали о деформации кровли и трещинах в стенах, а также об отсутствии газоснабжения. Кроме того, из-за отсутствия гидроизоляции затапливаются подвальные помещения. По данным публикаций, это создает угрозу разрушения фундамента.

Следственным управлением СК по Ставропольскому краю по поступившей информации организована процессуальная проверка.

Господин Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Александру Перепелицыну доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Валерий Климов