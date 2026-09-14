Глава тамбовской «Росхимзащиты» судится с тульским оружейным заводом

В Арбитражный суд Тульской области поступил иск генерального директора тамбовского АО «Росхимзащита» (структура «Ростеха») Евгения Рыжова к ПАО «Завод Тула», специализирующемуся на производстве оружия и боеприпасов. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сумма требований и их суть в судебной документации не раскрываются. По данным Rusprofile, претензия относится к категории «иных» экономических споров по гражданским правоотношениям. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

По собственным данным, корпорация «Росхимзащита» входит в «Ростех» и производит средства индивидуальной и коллективной защиты и химические продукты. Головная структура была создана на базе Тамбовского научно-исследовательского химического института, учрежденного в 1958 году. В состав корпорации входят пять научно-исследовательских институтов, две проектно-конструкторские организации и четыре завода. АО «Росхимзащита» зарегистрировано в Тамбове в 2006 году. Основной вид деятельности —производство головных защитных уборов и прочих средств защиты. Уставный капитал — 983,9 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. С 2015 по 2021 год предприятие принадлежало Росимуществу. Самые поздние опубликованные финансовые показатели общества относятся к 2016 году. Тогда его выручка составляла 1,1 млрд руб., а чистая прибыль — 98 млн руб. Гендиректор — Евгений Рыжов. С 2009 года с компанией было заключено 153 госконтракта на общую сумму 2,8 млрд руб. Крупнейший заказчик — Минобороны РФ (802,9 млн руб.). ПАО «Завод Тула» зарегистрировано в 1993 году в Туле. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Уставный капитал — 89 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. По данным бухгалтерской отчетности общества, в 2025-м его выручка составила 4 млрд руб., чистая прибыль оказалась нулевой. Годом ранее финпоказатели составляли 3,4 млрд руб. и 76 млн руб. соответственно. Гендиректор — Виктор Бухал.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский «Электросигнал» потребовал 181 млн с тульского производителя оружия и боеприпасов АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова».

Егор Якимов