В Саратовской области находят работу быстрее всех в стране

Саратовская область заняла 33-е место среди регионов России по уровню безработицы по итогам второго квартала 2026 года. Уровень безработицы в регионе составил 1,7%. Такие данные опубликовало РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Год назад показатель был на том же уровне, однако в конце 2025 года область занимала 13-е место с 1,4%. Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области с показателем 0,9%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии (22,6%) и Дагестане (10,1%).

При этом Саратовская область стала лучшей в стране по среднему времени поиска работы — всего 1,1 месяца во втором квартале этого года. В целом по России этот показатель составляет 5,5 месяца, а доля застойной безработицы выросла с 12,1% до 13,2%. В 20 регионах уровень безработицы вырос, включая Москву (+0,5%).

Нина Шевченко