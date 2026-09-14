В Анапе по программе «Земский работник культуры» трудоустроены пять специалистов

В учреждениях культуры Анапы успешно реализуется федеральный проект «Земский работник культуры», сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, главная цель программы — привлечь квалифицированные кадры, чтобы сделать культурную жизнь на местах ярче, богаче и доступнее для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой

В 2026 году в Анапе на работу приняты пять специалистов — участников программы, каждый из которых получит выплату в размере 1 млн руб. Как отметила Светлана Маслова, в Дом культуры станицы Благовещенской приступила к работе культорганизатор Надежда Толмачева, приехавшая из Кемеровской области. Она проводит мероприятия, готовит творческие программы и активно участвует в культурной жизни станицы.

Из Твери в станицу Цибанобалка переехал аккомпаниатор Сергей Мельник. Кроме того, сразу три новых педагога пополнили штат школ искусств Анапы. Семья Самарцевых приехала из Норильска: Марина Владимировна и Евгений Юрьевич будут преподавать фортепиано и кларнет в Детской школе искусств №4, а Илья Исаев — баян и аккордеон в ДШИ №3 станицы Гостагаевской.

По словам главы города, намечены ключевые направления работы: обновление репертуара творческих коллективов, запуск новых проектов, организация мастер-классов и участие в конкурсах.

Программа «Земский работник культуры» была запущена в 2025 году по поручению Президента России как продолжение проектов «Земский доктор» и «Земский учитель». Теперь поддержку получают и работники культуры — библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования.

Александра Локтионова