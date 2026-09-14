В Саратове представят ленту о журналисте и градозащитнике Алексее Голицыне

19 сентября в саратовском кинотеатре «Победа» в рамках XXIII Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» состоится премьера фильма «Где Голицын?». Режиссером картины выступила Светлана Прокудина, пишет ИА «Общественное мнение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовские страдания Фото: Саратовские страдания

Документальная лента посвящена памяти саратовского журналиста, краеведа и общественного деятеля Алексея Голицына (1971–2025). Фильм построен на интервью с коллегами, родственниками и представителями культурного сообщества города, среди которых литераторы, художники и акторы театра АТХ.

Алексей Голицын более 25 лет сотрудничал с литературным журналом «Волга», занимал руководящие должности в изданиях «Общественное мнение» и Saratovnews. В 2017–2018 годах он работал заведующим литературно-драматургической частью саратовского ТЮЗа, а в 2020–2022 годах возглавлял Градозащитный общественный совет при Саратовской областной думе. Презентацию фильма в синем зале кинотеатра проведет лично режиссер Светлана Прокудина.

Никита Маркелов