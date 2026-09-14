В Саратове представят ленту о журналисте и градозащитнике Алексее Голицыне
19 сентября в саратовском кинотеатре «Победа» в рамках XXIII Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» состоится премьера фильма «Где Голицын?». Режиссером картины выступила Светлана Прокудина, пишет ИА «Общественное мнение».
Фото: Саратовские страдания
Документальная лента посвящена памяти саратовского журналиста, краеведа и общественного деятеля Алексея Голицына (1971–2025). Фильм построен на интервью с коллегами, родственниками и представителями культурного сообщества города, среди которых литераторы, художники и акторы театра АТХ.
Алексей Голицын более 25 лет сотрудничал с литературным журналом «Волга», занимал руководящие должности в изданиях «Общественное мнение» и Saratovnews. В 2017–2018 годах он работал заведующим литературно-драматургической частью саратовского ТЮЗа, а в 2020–2022 годах возглавлял Градозащитный общественный совет при Саратовской областной думе. Презентацию фильма в синем зале кинотеатра проведет лично режиссер Светлана Прокудина.