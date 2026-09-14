Татарстан получит 35,6 млн рублей на выплаты медикам, переехавшим в села

Татарстан получит 35,6 млн руб. из федерального бюджета на единовременные выплаты медицинским работникам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты, поселки или города с населением до 50 тыс. человек. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Кировской области направят 13,8 млн руб.

Всего средства из резервного фонда правительства получат 18 регионов. Общий объем финансирования составит 303,2 млн руб. Деньги предназначены для выплат как минимум 499 медицинским работникам.

Анна Кайдалова