«Миранда»: Кубань и Дон возглавили топ направлений лета

Краснодарский край и Ростовская область возглавили список самых популярных направлений для поездок абонентов оператора «Миранда» в летний период 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования обезличенных данных пользователей, предоставленные оператором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как отмечается в материалах, пик туристической активности пришелся на последний месяц лета: в августе зафиксировано почти на 60% больше поездок, чем в июне. Помимо Краснодарского края и Ростовской области, в топ востребованных направлений вошли Москва, Воронежская область, Ставрополье и республики Северного Кавказа. Аналитики подчеркивают, что схожая география перемещений абонентов наблюдалась и в период январских каникул.

Отдельно специалисты составили рейтинг самых редких локаций, куда добрались лишь единичные абоненты «Миранды». Лидером этого списка стала Якутия — регион, известный не только алмазами и экстремальными морозами, но и природными чудесами, такими как Ленские столбы и тукуланы.

Второе место заняла Орловская область — уголок средней полосы с богатой литературной историей. Также абоненты посещали тундру, включая Чукотский автономный округ, где можно встретить китов, моржей и белых медведей. Замыкает топ Ненецкий автономный округ с его вечной мерзлотой и самобытной культурой оленеводов.

«Мы видим, что наши абоненты — это не только пляжные туристы, но и настоящие исследователи. Тот факт, что кто-то из пользователей "Миранды" этим летом оказался на Чукотке или в Якутии, говорит о растущем интересе к внутреннему туризму», — отметил заместитель генерального директора — директор B2O «Миранды» Максим Захаров.

Александра Локтионова