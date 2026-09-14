Газовое моторное топливо на Ставрополье за месяц подорожало более чем на 7%

Средняя потребительская цена на газовое моторное топливо в Ставропольском крае в августе 2026 года выросла на 7,63% по сравнению с июлем — с 34,68 до 37,33 руб. за литр. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мониторинг потребительских цен на нефтепродукты и газовое моторное топливо проводился в августе на 49 автозаправочных станциях, расположенных на территории Ставропольского края. Помимо газового моторного топлива статистика учитывает цены на бензин различных марок, дизельное топливо и компримированный природный газ.

В августе средняя цена автомобильного бензина в крае составила 82,07 руб. за литр против 81,80 руб. в июле. Таким образом, за месяц бензин подорожал на 0,33%. Средняя цена бензина АИ-92 увеличилась с 77,33 до 77,69 руб. за литр, АИ-95 — с 84,88 до 85,04 руб., АИ-98 и выше — с 98,98 до 99,92 руб.

В относительном выражении сильнее всего из трех марок бензина подорожал АИ-98 и выше — на 0,96% за месяц. Цена АИ-92 выросла на 0,45%, АИ-95 — на 0,20%. В целом индекс потребительских цен на автомобильный бензин в августе к июлю составил 100,33%.

Одновременно с ростом цен на газовое моторное топливо и бензин в августе существенно подешевело дизельное топливо. Его средняя стоимость снизилась с 89,39 руб. в июле до 85,62 руб. за литр в августе. Индекс потребительских цен составил 95,78%, то есть цена уменьшилась на 4,22% за месяц.

Компримированный природный газ также подорожал, хотя значительно меньше газового моторного топлива. Его средняя цена увеличилась с 27,40 до 27,90 руб. за кубометр. Индекс к июлю составил 101,83%, что соответствует росту на 1,83%.

Таким образом, в августе на Ставрополье динамика цен на разные виды топлива была разнонаправленной. Наиболее заметный рост пришелся на газовое моторное топливо — его стоимость за месяц увеличилась на 7,63%. Компримированный природный газ подорожал на 1,83%, бензин — на 0,33%, тогда как дизельное топливо подешевело на 4,22%.

При этом с начала года динамика цен остается значительно более высокой. По сравнению с декабрем 2025 года цена бензина в августе 2026 года выросла на 23,83%, дизельного топлива — на 17,65%, газового моторного топлива — на 40,11%, компримированного природного газа — на 14,12%. Среди этих видов топлива именно газовое моторное топливо показало наибольший рост с начала года.

В частности, бензин АИ-92 с декабря 2025 года подорожал на 24,59%, АИ-95 — на 23,91%, а АИ-98 и выше — на 9,89%. Таким образом, внутри бензинового сегмента наиболее существенным оказался рост стоимости АИ-92 и АИ-95.

Если сравнивать не отдельный августовский показатель с июлем, а средние цены за период январь—август 2026 года со средними ценами за январь—август 2025 года, рост также наблюдался по большинству видов топлива. Средняя цена бензина за восемь месяцев была выше прошлогодней на 16,74%, дизельного топлива — на 14,79%, компримированного природного газа — на 10,81%, газового моторного топлива — на 4,43%.

При этом августовский рост стоимости газового моторного топлива выделяется на фоне общей динамики потребительских цен в регионе. Индекс потребительских цен на товары и услуги в крае в августе по сравнению с июлем составил 99,76%, то есть в целом потребительские цены снизились на 0,24%. По сравнению с декабрем 2025 года индекс составил 105,60%.

В материалах Северо-Кавказстата отдельно не приводятся причины столь резкого августовского изменения стоимости газового моторного топлива. Статистика фиксирует фактическую динамику средних потребительских цен на основании наблюдения на автозаправочных станциях края.

Валерий Климов