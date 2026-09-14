Курьер из Кузбасса арестован делу о хищении 13 млн в Волгоградской области

Киквидзенский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 22-летнему жителю Кемеровской области. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, 4 июля 2026 года неустановленные лица вышли на связь с 53-летней жительницей села Завязка Киквидзенского района. Они представились сотрудниками военного комиссариата, кредитной организации и правоохранительных органов. Под предлогом необходимости «проверки сбережений на подлинность» и защиты средств от противоправных посягательств потерпевшую убедили передать наличные. Она передала более 13 млн руб. прибывшему за деньгами курьеру.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из линейного управления МВД. 9 сентября подозреваемый был задержан.

На судебном заседании 11 сентября фигурант согласился с доводами следствия о необходимости изоляции от общества и не возражал против заключения под стражу. Позицию подзащитного поддержал его адвокат. Изучив материалы дела, суд счел ходатайство обоснованным, сославшись на наличие обоснованного подозрения в причастности фигуранта к тяжкому преступлению, а также на необходимость обеспечения надлежащего хода предварительного расследования и судебного разбирательства.

Фигурант будет содержаться под стражей до 7 ноября 2026 года. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Никита Маркелов