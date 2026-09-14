Мэру Орла поручили оперативно отремонтировать пострадавший из-за атаки детсад
Клычков потребовал завершить восстановление после удара БПЛА в Орле
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время еженедельного совещания поручил мэру облцентра Юрию Парахину проконтролировать оперативное завершение ремонта в детсаду, пострадавшем из-за атаки БПЛА ночью 13 сентября. Также он попросил не допускать, чтобы жильцы четырех попавших под удар многоквартирных домов (МКД) «жили в такую погоду без окон».
«Наша задача сегодня — не только в вопросах безопасности, но и максимально оперативно реагировать на вопросы, которые возникают при последствиях. Повезло, что никаких жертв нет»,— отметил господин Клычков.
Прошлой ночью в Заводском районе Орла упали обломки одного из трех сбитых над регионом дронов. Из-за этого были повреждены окна и балконы в четырех многоквартирных домах и здании детсада №98. Уточнялось, что работы в учреждении проведут силами муниципальных служб. На время ремонта детей разместят во втором корпусе этого же учреждения и близлежащем детском саду №87.