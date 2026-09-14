В Ставрополе 21-летнего жителя соседней республики обвинили в оправдании терроризма

В Ставрополе 21-летнему жителю соседней республики предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в октябре 2023 года молодой человек, придерживавшийся радикально-экстремистских взглядов, разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей аудиозапись, в которой оправдывались насильственные действия террористического характера.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Как отмечает СК, противоправная деятельность была пресечена во взаимодействии со следователем ведомства и оперативными сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД.

На допросе обвиняемый признал вину и раскаялся. Сейчас следователь проводит необходимые следственные и процессуальные действия для закрепления доказательств по делу.

Валерий Климов