В аэропорту Сочи после снятия ограничений вылетели шесть самолетов

Аэропорт Сочи после снятия ограничений начал восстанавливать расписание. С момента возобновления работы шесть воздушных судов вылетели в города назначения. В течение 14 сентября аэропорт готов обслужить 100 рейсов на прилет и 132 — на вылет. Планируется, что услугами аэропорта воспользуются почти 35 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На запасных аэродромах по решению экипажей остаются восемь воздушных судов. В аэропорту отметили, что снятие ограничений является только первым этапом восстановления авиасообщения. Для выполнения каждого рейса необходима одновременная готовность самолета, экипажа, топлива, питания и пассажиров. После подтверждения всех условий авиакомпания принимает окончательное решение о вылете.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией от авиаперевозчиков. Сообщения о времени вылета и изменениях в расписании направляются по контактам, указанным при бронировании.

Ограничения на работу аэропорта Сочи действовали с 22:33 13 сентября. По данным на утро 14 сентября, задерживались 127 рейсов — 75 на вылет и 52 на прилет. Беспилотная опасность в Краснодарском крае была отменена в 06:38.

Ограничения были введены на фоне атаки БПЛА. В Сочи при падении фрагментов беспилотника пострадали пять человек, в том числе ребенок. Один взрослый был госпитализирован, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно. Также повреждения получили три жилых дома, возникшие возгорания были ликвидированы.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, городская инфраструктура в целом не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. На местах падения фрагментов работают специальные и оперативные службы. Жителей призвали не приближаться к обломкам и не снимать их на фото и видео, а при обнаружении таких предметов сообщать по номеру 112.

Мария Удовик