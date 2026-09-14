ФСБ пресекла транзит пяти кг дизайнерского наркотика из Ярославля в Ингушетию

УФСБ по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального главка МВД задержало на посту ДПС 21-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра его автомобиля оперативники обнаружили оборудованный в багажнике тайник, в котором находилось пять пакетов с синтетическим наркотическим веществом общей массой свыше 5 кг, сообщила пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ Фото: ФСБ

По данным следствия, фигурант действовал по указаниям куратора. Установлено, что мужчина забрал крупную партию наркотиков из тайника на территории Ярославской области и транспортировал ее для последующего сбыта в Республике Ингушетия.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении задержанного и иных неустановленных лиц по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант задержан, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Никита Маркелов