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В Таганроге атака БПЛА в ночь на 12 сентября нанесла ущерб 16 коммерческим зданиям

В Таганроге состоялось планерное совещание для рассмотрения оперативной обстановки и ликвидации последствий массированной атаки, произошедшей в ночь на 12 сентября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

По данным властей, на одном из четырех пострадавших объектов продолжают работу пожарные расчеты МЧС. Городские и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Повреждения получили 16 коммерческих зданий и пять автомобилей — порядка 20 субъектов предпринимательства.

В жилом секторе было повреждено остекление в пяти квартирах, одном частном доме. Ущерб также получили три автомобиля. Сотрудники управления защиты от ЧС оперативно обследовали адреса и подтвердили факты повреждений. Комиссии по оценке ущерба жилому фонду и коммерческим объектам приступили к работе.

Отдельно госпожа Камбулова отметила, что в районе происшествия специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили.

Константин Соловьев

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