В Северной Осетии при столкновении ВАЗа и Range Rover погибли четыре человека

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» в Северной Осетии. Об этом сообщило МВД по республике.

Авария произошла около 01:00 14 сентября на 508-м километре трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 2001 года рождения выехал на полосу встречного движения, следуя от села Эльхотово в сторону станицы Змейской, и столкнулся с Range Rover, двигавшимся навстречу.

В ВАЗе погибли водитель и трое пассажиров 2004, 2001 и 2003 годов рождения. Все они умерли на месте аварии.

Водитель Range Rover 1986 года рождения и его пассажирка 1989 года рождения были доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Валерий Климов