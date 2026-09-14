Суд в Пензе наказал «Т Плюс» за отказ убирать за собой

Судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу ПАО «Т Плюс», подтвердив законность штрафа в 50 тыс. руб. за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

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Поводом стали результаты проверки, проведенной в апреле 2026 года. На принадлежащем компании участке по ул. Воронова, 18Б в Пензе было зафиксировано складирование обломков железобетонных плит, грунта и порубочных остатков в местах общего пользования. Административная комиссия Первомайского района квалифицировала действия «Т Плюс» по ч. 1 ст. 3.7 регионального Кодекса об административных правонарушениях.

Попытки юристов теплоснабжающей компании оспорить постановление в Первомайском районном суде, а затем и в апелляции успеха не принесли. Суды обеих инстанций сочли привлечение к ответственности обоснованным, после чего постановление вступило в законную силу.

Пензенский филиал «Т Плюс» регулярно привлекается к ответственности из-за низких темпов восстановления территорий после плановых и аварийных разрытий теплотрасс. Ранее в этом году облсуд уже оставлял в силе аналогичный 50-тысячный штраф компании за неуборку мусора и растительных остатков под трубопроводом на улице Бородина.

Никита Маркелов