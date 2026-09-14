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В Дагестане собрали почти 800 тысяч тонн овощей и 198 тысяч тонн картофеля

В Дагестане аграрии нарастили объемы сбора овощей открытого грунта и картофеля. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, с площади 24,7 тыс. га собрали 795,8 тыс. т овощей при средней урожайности 322,2 ц/га. Картофель убран с 11 тыс. га — валовой сбор составил 198,2 тыс. т при урожайности в 180,2 ц/га.

«Полученные показатели позволяют региону уверенно удерживать статус одного из ведущих производителей овощной продукции и картофеля в стране», — отмечается в сообщении правительства.

Константин Соловьев

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