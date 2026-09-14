Суд вернул иск к ТАНТК им. Бериева на 54 млн рублей из-за процессуальной ошибки

Арбитражный суд Ростовской области возвратил исковое заявление ООО «Защита ТЭК» к АО «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г. М. Бериева» о взыскании почти 54 млн руб. Решение принято изза того, что истец не устранил процессуальные нарушения в установленные судом сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

ООО «Защита ТЭК» требовало с авиазавода задолженность по договору поставки от 17 июля 2025 года в размере 48 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами — 5,9 млн руб.

В первый раз суд впервые оставил заявление без движения 6 июля 2026 года, установив сразу несколько нарушений: истец не приложил доказательства направления копии иска ответчику, не подтвердил уплату госпошлины, не представил документы, обосновывающие требования, и не приложил доказательства соблюдения досудебного претензионного порядка.

Срок для устранения недостатков был продлен до 11 сентября, однако ООО «Защита ТЭК» так и не предоставило ни одного недостающего документа и не обратилось с ходатайством о продлении срока.

В определении суд отметил, что у истца имелась реальная возможность устранить нарушения, в том числе через электронную почту суда, но он ею не воспользовался. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению в арбитражный суд после устранения выявленных нарушений. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Наталья Белоштейн