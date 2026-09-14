В Анапе детсад «Морячок» на 220 мест планируют открыть в октябре

Детский сад «Морячок» на 220 мест на бульваре Босфорском, 6 в Анапе планируют открыть в начале октября. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sbmaslova Фото: t.me / sbmaslova

Объект уже получил лицензию на образовательную деятельность. После завершения строительных работ провели клининг, сейчас поставляют и устанавливают мебель и оборудование. В здании смонтированы навигация и игровые модули, установлены настенные панели, завезены посуда, учебные пособия и игрушки. Пищеблок и медицинский кабинет полностью оснащены, продолжается набор сотрудников.

Застройщик устраняет замечания по вентиляции. На следующей неделе запланированы обработка системы водоснабжения и отбор проб для проверки соответствия санитарным требованиям. После устранения замечаний и получения необходимых заключений в городе проведут автоматическое распределение детей по местам в детском саду.

Ранее сообщалось, что в поселке Сукко под Анапой строят новый детсад в составе жилого комплекса «Кипарис». Работы ведутся в соответствии с установленным графиком: на участке площадью около 6 тыс. кв. м завершено устройство фундамента, а монолитный каркас здания готов наполовину. Параллельно производится гидроизоляция конструкций и подготовка опалубки для последующих этапов.

Анна Гречко