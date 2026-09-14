ЦОК АПК подключится к развитию субтропического земледелия в Сочи

В России планируют законодательно закрепить новую подотрасль сельского хозяйства для выращивания субтропических и тропических культур. Соответствующие предложения 10 сентября обсудили на заседании комитета ТПП Краснодарского края по вопросам развития АПК при участии специалистов Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поправки предполагают внесение изменений в статьи 39.6 и 39.18 Земельного кодекса РФ. В случае их принятия сельхозпроизводители смогут арендовать профильные земли на 49 лет без торгов при наличии утвержденной производственной программы и договора с органом местного самоуправления. По оценке разработчиков инициативы, это позволит вернуть в оборот более 7 тыс. га земель в Сочи.

Одновременно предлагается официально закрепить в структуре растениеводства новую подотрасль — «Чаеводство, выращивание субтропических, тропических, орехоплодных и эфиромасличных культур и питомниководство». Проект резолюции с соответствующими предложениями планируется вынести на расширенное заседание ТПП РФ во второй половине октября.

Программа развития субтропического земледелия разрабатывается совместно с краевым Минсельхозом и администрацией Сочи. По словам руководителя АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрея Платонова, ее задача — сохранить уникальные сельхозугодья и расширить производство субтропических и тропических культур для обеспечения продовольственной безопасности.

Для дальнейшей проработки инициативы ТПП Краснодарского края сформирует межведомственную экспертную группу. В нее войдут специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», которые обеспечат научно-экспертное сопровождение проекта — от агрохимического обследования почв и фитосанитарного контроля посадочного материала до проверки безопасности готовой продукции.

Перспективность проекта специалисты также оценили по результатам исследований экспериментальных партий бананов, выращенных в Сочи. По данным ЦОК АПК, содержание калия в отечественных плодах составило до 3,9 тыс. мг/кг на ранней стадии спелости и до 4,2 тыс. мг/кг в стадии полной желтой спелости. Магния в них выявили 220–230 мг/кг против 138–176 мг/кг в исследованных импортных образцах, при этом содержание простых сахаров оказалось ниже.

Анна Гречко