ЦОК АПК подключится к развитию субтропического земледелия в Сочи
В России планируют законодательно закрепить новую подотрасль сельского хозяйства для выращивания субтропических и тропических культур. Соответствующие предложения 10 сентября обсудили на заседании комитета ТПП Краснодарского края по вопросам развития АПК при участии специалистов Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
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Поправки предполагают внесение изменений в статьи 39.6 и 39.18 Земельного кодекса РФ. В случае их принятия сельхозпроизводители смогут арендовать профильные земли на 49 лет без торгов при наличии утвержденной производственной программы и договора с органом местного самоуправления. По оценке разработчиков инициативы, это позволит вернуть в оборот более 7 тыс. га земель в Сочи.
Одновременно предлагается официально закрепить в структуре растениеводства новую подотрасль — «Чаеводство, выращивание субтропических, тропических, орехоплодных и эфиромасличных культур и питомниководство». Проект резолюции с соответствующими предложениями планируется вынести на расширенное заседание ТПП РФ во второй половине октября.
Программа развития субтропического земледелия разрабатывается совместно с краевым Минсельхозом и администрацией Сочи. По словам руководителя АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрея Платонова, ее задача — сохранить уникальные сельхозугодья и расширить производство субтропических и тропических культур для обеспечения продовольственной безопасности.
Для дальнейшей проработки инициативы ТПП Краснодарского края сформирует межведомственную экспертную группу. В нее войдут специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», которые обеспечат научно-экспертное сопровождение проекта — от агрохимического обследования почв и фитосанитарного контроля посадочного материала до проверки безопасности готовой продукции.
Перспективность проекта специалисты также оценили по результатам исследований экспериментальных партий бананов, выращенных в Сочи. По данным ЦОК АПК, содержание калия в отечественных плодах составило до 3,9 тыс. мг/кг на ранней стадии спелости и до 4,2 тыс. мг/кг в стадии полной желтой спелости. Магния в них выявили 220–230 мг/кг против 138–176 мг/кг в исследованных импортных образцах, при этом содержание простых сахаров оказалось ниже.