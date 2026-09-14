На Ставрополье в августе банки увеличили выдачу кредитных карт на 15%

Банки в Ставропольском крае в августе 2026 года выдали 22,7 тыс. кредитных карт с общим лимитом 2,4 млрд руб. По сравнению с июлем число выдач выросло на 15%, объем одобренных лимитов — на 8%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом средний лимит по выданной в августе карте снизился на 6% и составил 106 тыс. руб. За январь—август в регионе банки оформили 157,9 тыс. кредитных карт на общую сумму 17,5 млрд руб. Средний лимит за этот период достиг 111 тыс. руб.

Рост выдач на Ставрополье пришелся на август, когда кредитные карты в целом стали пользоваться большим спросом. В России банки заключили 1,54 млн договоров на кредитные карты — это максимальный показатель с начала 2025 года. По отношению к июлю количество выдач увеличилось на 11%, а в годовом выражении — на 9%.

Совокупный лимит по новым кредитным картам в стране в августе достиг 173,39 млрд руб., увеличившись за месяц на 6% и став максимальным с начала 2026 года.

За восемь месяцев российские банки выдали 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 1,2 трлн руб. В годовом сравнении число выдач выросло на 11%, объем лимитов — на 4%.

Лидером по количеству новых кредитных карт в августе стала Москва: банки выдали 121,6 тыс. карт на 18,4 млрд руб. Это на 9% больше по количеству и на 11% по объему, чем месяцем ранее.

Валерий Климов