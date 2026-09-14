В Новороссийске создадут мемориал в память о погибших при атаке ВСУ жителях

Мемориал в память о жителях Новороссийска, погибших при атаке украинских формирований на город, будет создан в сквере имени А. Н. Рыбнева. Об этом журналистам сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Уже разработаны и утверждены концепция и эскиз мемориального комплекса. В ней будет отражена история сегодняшних дней, а также будет отсылка к прошлому и будущему», — отметил мэр.

Он уточнил, что проектирование памятника начнется ориентировочно через две недели.

Сквер имени А. Н. Рыбнева расположен в конце улицы Советов, рядом с Центральным стадионом и парком имени Фрунзе.

Наталья Решетняк