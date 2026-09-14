В РФ хотят создать сельскохозяйственную подотрасль субтропических культур

В России планируется создать новую подотрасль сельского хозяйства для развития производства субтропических и тропических культур и импортозамещения такой продукции. Одновременно предлагается закрепить в законодательстве статус «чаепригодных земель». Соответствующие инициативы 10 сентября обсудили на заседании комитета Торгово-промышленной палаты Краснодарского края по вопросам развития АПК при участии экспертов Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В случае принятия поправок в Земельный кодекс инвесторы смогут получать профильные сельхозугодья в аренду на срок до 49 лет без торгов. Условием станет наличие у сельхозпроизводителя утвержденной производственной программы и договора с органом местного самоуправления. По оценке инициаторов, это позволит вернуть в сельхозоборот более 7 тыс. га земель в Сочи.

Программа развития субтропического земледелия разрабатывается совместно с министерством сельского хозяйства Краснодарского края и администрацией Сочи. Документ предусматривает сохранение уникальных сельскохозяйственных территорий и расширение производства субтропических и тропических культур в интересах продовольственной безопасности.

Во второй половине октября проект резолюции планируется вынести на расширенное заседание Торгово-промышленной палаты России. В документе предлагается дополнить структуру растениеводства новой подотраслью — «чаеводство, выращивание субтропических, тропических, орехоплодных и эфиромасличных культур и питомниководство».

Для дальнейшей проработки инициативы в ТПП Краснодарского края сформируют межведомственную экспертную группу. В нее войдут, в частности, специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Они будут сопровождать проект на всех этапах — от агрохимического обследования почв и фитосанитарного контроля посадочного материала до проверки безопасности готовой продукции на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

«Развитие субтропического сельского хозяйства на территории Сочи — это шаг к импортозамещению и появлению на столах качественной и безопасной отечественной продукции»,— заявила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.