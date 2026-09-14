ООО «Азовтеплоэнерго» взыскало с муниципалитета 46 млн рублей межтарифной разницы

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Азовтеплоэнерго» к администрации Азова о взыскании задолженности по компенсации межтарифной разницы за декабрь 2025 года в размере 46,18 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суть спора состоит в том, что ООО «Азовтеплоэнерго» с 1 января 2025 года является единой теплоснабжающей организацией города и поставляет тепловую энергию потребителям по тарифам, утвержденным Региональной службой по тарифам Ростовской области. Однако для населения тариф установлен ниже экономически обоснованного. Разница между экономически обоснованным и фактическим тарифом должна компенсироваться из бюджета в виде субсидии.

В июле 2025 года между компанией и администрацией было заключено соглашение о возмещении недополученных доходов. Общий объем субсидии на 2025 год составлял 265,78 млн руб., из которых 263,12 млн руб. — за счет областного бюджета. Однако за декабрь 2025 года межтарифная разница не была выплачена в полном объеме, несмотря на то, что «Азовтеплоэнерго» направило пакет документов еще 12 января 2026 года и дважды выставляло претензии — 22 января и 6 мая.

Администрация города возражала против иска, ссылаясь на то, что без предоставления субсидии министерством ЖКХ Ростовской области исполнить соглашение невозможно. При этом, по мнению ответчика, со стороны администрации были приняты все необходимые меры для исполнения компенсационных обязательств. Представитель министерства ЖКХ пояснил, что вопрос о внесении изменений в областной бюджет находится в разработке.

Суд отклонил доводы ответчика. Как следует из решения, возложение ответственности на уполномоченный орган муниципального образования не зависит от наличия у него лимитов бюджетных средств. Само по себе отсутствие или недостаточность финансирования не освобождает от возмещения убытков. Заключая соглашение, администрация выступала как самостоятельный хозяйствующий субъект, принимая на себя обязательства по предоставлению субсидии.

Наталья Белоштейн