Прокуратура добилась реальных сроков для троих фермеров Ставрополья

Троим главам крестьянско-фермерских хозяйств, осужденным по делу о хищении свыше 54 млн руб. бюджетных средств, заменили условные сроки на реальные. Еще одной фигурантке назначили штраф 350 тыс. руб. после рассмотрения апелляционного представления прокуратуры. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изначально Ленинский районный суд Ставрополя признал четырех участников организованной группы виновными в мошенничестве и назначил им от трех до 5,5 года лишения свободы условно. Государственный обвинитель обжаловал приговор, указав на чрезмерную мягкость наказания. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры.

В результате трое осужденных получили реальные сроки от трех до 3,5 года. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего режима. Четвертой участнице группы срок не изменили, но дополнили наказание штрафом в 350 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.

Как установил суд, преступная схема действовала в 2018–2022 годах. Осужденные руководили фермерскими хозяйствами и вместе с организатором группы оформляли заявки на гранты, предназначенные для развития семейных ферм.

Для получения бюджетных средств в краевой Минсельхоз, по данным суда, направлялись документы, содержащие недостоверные сведения о покупке крупного рогатого скота. На основании этих отчетов фермерские хозяйства получили грантовое финансирование на общую сумму более 54 млн руб.

Следствие и суд пришли к выводу, что полученные таким образом средства были выделены незаконно. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 54 млн руб.

Нынешнее решение стало результатом пересмотра наказания по делу, которое ранее уже рассматривалось Ленинским районным судом Ставрополя. После вынесения первоначального приговора прокуратура сочла назначенные наказания недостаточно строгими и добилась их ужесточения в апелляции.

Материалы в отношении предполагаемого организатора преступной группы выделены в отдельное производство.

Валерий Климов