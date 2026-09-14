Утром 14 сентября в Анапе работают 27 АЗС, АИ-100 временно нет

По состоянию на 9:30 14 сентября в Анапе работают 27 АЗС. На семи станциях топливо отпускают только по топливным картам и спецтранспорту, еще на 13 действуют ограничения по объему отпуска, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 21 АЗС, АИ-95 — на 17, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях. АИ-100 временно отсутствует.

На АЗС с ограничениями бензин отпускают в баки автомобилей лимитированными объемами — по 30 или 40 литров, дизельное топливо — по 40, 50 или 60 литров в зависимости от станции.

Власти призвали жителей не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на АЗС. Информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

Наиболее заметные перебои на Кубани фиксировались на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

Для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе продажи бензина на бирже снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко