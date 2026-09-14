Минимальные цены на говядину зафиксированы в Сальске и Шахтах

Наиболее доступная цена на говядину зафиксирована в Сальске — 674,26 руб. за кг. Следом идут Шахты — 710,7 руб., Миллерово — 721,5 руб., и Волгодонск — 725,8 руб. Максимальную цену зафиксировали в Ростове-на-Дону — 732,3 руб. за кг. При этом средняя стоимость говядины по Ростовской области составила 723,3 руб. Соответствующие данные приводит Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Выгоднее всего приобретать свинину в Ростове-на-Дону, где средняя цена достигла 419,8 руб. за кг. В Волгодонске продукт стоил 434,7 руб., в Миллерово — 446 руб. Наиболее высокая стоимость отмечена в Шахтах — 471,1 руб. за кг.

Самую низкую цену на куриное мясо зафиксировали в Миллерово — 243,5 руб. за кг. В Шахтах продукт стоил 251,8 руб., в Сальске — 262,1 руб., в Ростове-на-Дону — 263,4 руб. Дороже всего курятина оказалась в Волгодонске — 272,6 руб. за кг.

Наталья Белоштейн