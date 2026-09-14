В аэропорту Сочи после ограничений готовятся обслужить 35 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи совместно с авиакомпаниями приступил к отправке задержанных рейсов после снятия временных ограничений на полеты. С момента возобновления работы шесть воздушных судов вылетели в пункты назначения, сообщили в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

14 сентября аэропорт рассчитывает обслужить 100 рейсов на прилет и 132 на вылет. Пассажиропоток должен составить около 35 тыс. человек. Еще восемь самолетов, по решениям экипажей, остаются на запасных аэродромах.

В аэропорту отметили, что отмена ограничений сама по себе не означает немедленного возобновления всех рейсов. Для вылета одновременно должны быть готовы воздушное судно, экипаж, топливо, бортовое питание и пассажиры. Окончательное решение о выполнении рейса принимает авиакомпания после подтверждения готовности всех необходимых условий.

Пассажирам рекомендуют следить за уведомлениями перевозчиков, которые направляются по контактам, указанным при бронировании.

Вячеслав Рыжков