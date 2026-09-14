На Ставрополье за выходные потушили 178 пожаров на открытой территории

На Ставрополье за 12 и 13 сентября зарегистрировали 182 пожара, 178 из них произошли на открытой территории. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Еще четыре возгорания были техногенными. Одним из наиболее крупных стало возгорание травы в селе Пелагиада, где огонь распространился на площади 20 тыс. кв. м. Пожар удалось ликвидировать.

В крае с 1 июля действует особый противопожарный режим, введенный до 30 сентября. В этот период, в частности, запрещено проводить пожароопасные работы в лесах и на полях.

Дополнительным фактором риска остается высокая температура. По данным Ставропольского гидрометцентра, днем 14 сентября воздух в регионе прогреется до 34 градусов.

Валерий Климов