В Ростове-на-Дону меньше половины компаний планируют вакцинацию сотрудников

В Ростове-на-Дону вакцинацию сотрудников проводят 42% компаний — это наиболее распространенная мера профилактики среди работодателей. Результаты соответствующего опроса публикует пресс-служба портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно данным исследования, маски закупают 5% компаний, профилактические мероприятия организуют 4%, народные средства — мед и лимон — в зонах отдыха и питания размещают 3% предприятия. По 2% работодателей обеспечивают санитарную обработку помещений, выдают витамины и санитайзеры, а также проводят беседы о здоровом образе жизни. При этом 35% организаций не предпринимают никаких мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Среди жителей города ежегодную вакцинацию считают оправданной 33% экономически активных ростовчан, тогда как доля противников составляет 41%. Молодежь до 35 лет поддерживает идею прививок чаще, чем люди старшего возраста.

Константин Соловьев